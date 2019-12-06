Сергей Мандзий принял присягу народного депутата Украины

На пленарном заседании парламента в пятницу присягу народного депутата Украины принял новоизбраный парламентарий Сергей Мандзий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Мандзий стал членом фракции "Слуга народа".

Ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Мандзия, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №136. Он заменил в парламенте Александра Кубракова, который стал новым главой "Укравтодора".