Политика

10:32 06.12.2019

Сергей Мандзий принял присягу народного депутата Украины

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Сергей Мандзий принял присягу народного депутата Украины

 На пленарном заседании парламента в пятницу присягу народного депутата Украины принял новоизбраный парламентарий Сергей Мандзий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Мандзий стал членом фракции "Слуга народа".

Ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Мандзия, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №136. Он заменил в парламенте Александра Кубракова, который стал новым главой "Укравтодора".

Теги: #нардеп #рада #слуга_народа
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