Команда Минздрава может быть сформирована до конца недели - первый замминистра

Команда Министерства здравоохранения может быть сформирована уже до конца текущей недели, надеется первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос.

"На сегодня есть несколько заместителей министра и несколько кандидатур, которые должны быть согласованы, или не согласованы Кабмином. После завершения формировании команды будет четкое распределение обязанностей, кто будет за что отвечать", - сказал он, выступая на Украинском фармацевтическом форуме в Киеве в среду.

"Я не буду анонсировать кандидатуры, это прерогатива министра и премьера, но я надеюсь, что в течение недели состоится завершение формирования команды, и мы начнем работать командой", - подчеркнул Семиволос.