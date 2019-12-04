Рада рассмотрит законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе - Арахамия

Законопроект об обороте сельскохозяйственных земель Верховная Рада рассмотрит во втором чтении на следующей пленарной неделе, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе", - сообщил Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.

По словам народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Качуры, ко второму чтению этого закона подано около 3 тысяч поправок.

Согласно календарному плану ВР, следующая пленарная неделя - 17-20 декабря.