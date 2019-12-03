Политика

18:58 03.12.2019

Три фракции Рады обозначили "красные линии" для Зеленского на переговорах в "нормандском формате"

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Три фракции Рады обозначили "красные линии" для Зеленского на переговорах в "нормандском формате"

Парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" обнародовали совместное заявление о необходимости соблюдения президентом Украины Владимиром Зеленским на переговорах в "нормандском формате" "красных линий".

"Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят из продолжающейся агрессии Российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в "нормандском формате" принципиальных позиций, "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте партии "Евросолидарность" во вторник.

Так, фракции обозначили следующие "красные линии":

- Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации;

- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;

- Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, выведение российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей;

- Никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма в Украину;

- Никакого прекращения международных судебных процессов против России;

- Политические силы требуют обеспечения принципа - сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, выведение российских войск и оружия с территории Украины;

- Возвращение контроля Украины над украинско-российской границей;

"В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих "красных линий" и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины", - говорится в заявлении.

Заявление подписали лидеры политической партии "Евросолидарность" Петр Порошенко, партии "Голос" Святослав Вакарчук, ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Теги: #нормандский_формат #верховная_рада #зеленский
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