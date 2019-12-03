Политика

18:42 03.12.2019

Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

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Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №2300 об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта.

Соответствующий законопроект во вторник поддержало 284 народных депутата.

Законопроект №2300 "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.

Кроме того, законопроект предоставляет возможность субъектам хозяйствования независимо от формы собственности производить спирт при наличии соответствующей лицензии, а также предусматривает полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение систем видеонаблюдения является основанием для отказа в выдаче лицензии или ее отзыва, отмечается в документе.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Кроме того, законопроектом предусматривается до 1 июля 2021 года запрет ввода в эксплуатацию новых объектов производства спирта и вводится обязательство на этот период о сохранению рабочих мест в размере 70% штата на приватизированных предприятиях.

Теги: #верховная_рада #спирт
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