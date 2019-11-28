Политика

19:51 28.11.2019

Участие крымской делегации в форуме ООН является нелегитимным

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Участие крымской делегации в форуме ООН является нелегитимным

Возможное участие представителей оккупационных властей Крыма в 12-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека, который проходит в Женеве, является нелегитимным, заявляет Министерство иностранных дел Украины.

"Украина сделала ряд превентивных шагов для предупреждения секретариата и руководства Форума о нелегитимности возможного участия в нем представителей оккупационных властей Крыма и их пособников. В частности, постпредство Украины в Женеве заблаговременно направило официальную вербальную ноту по этому поводу Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров", - указывается в сообщении министерства на странице в Facebook.

Отмечается также, что в рамках первого утреннего заседания украинская делегация дала обстоятельные разъяснения по реализации Закона об образовании и других аспектах языковой политики.

Теги: #крым #оон #мид
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