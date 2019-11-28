Политика

15:07 28.11.2019

Разведение на Донбассе возможно только, если оно будет в интересах Украины

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Разведение на Донбассе возможно только, если оно будет в интересах Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что разведение сил и средств на Донбассе возможно лишь в том случае, если оно не будет нести негативных последствий для Украины.

"Я могу сказать, что да – мы за разведение. Но это разведение должно быть с умом. Это разведение должно быть в наших интересах. Это разведение должно гарантировать нам, что негативные последствия от этого разведения для Украины будут равными нулю. Если этого не будет – никакого разведения быть не может", - сказал он во время конференции "Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" в Киеве в четверг.

Кроме того, он отметил, что существуют технологичные вопросы касаемо разведения, так как не на всех участках фронта разведение физически можно осуществить.

"Наше задание – это мир в наши дома, возвращение наших граждан домой и прекращение войны на территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Данилов.

Теги: #разведение #ордло #данилов #снбоу
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