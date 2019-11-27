Политика

20:37 27.11.2019

Пристайко посоветовал Apple не заниматься глобальной политикой после решения обозначать для россиян Крым территорией РФ

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Пристайко посоветовал Apple не заниматься глобальной политикой после решения обозначать для россиян Крым территорией РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение американской корпорации Apple маркировать в своих приложениях для российских пользователей аннексированный украинский Крым, как часть территории Российской Федерации, отметив, что глобальная политика не является сильной стороной этой компании.

"Айфоны - отличные продукты. А если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика - не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем аккаунте в Twitter в среду вечером.

Также глава МИД на примере пояснил американской корпорации, что для Украины значат подобные действия.

"Позвольте мне объяснить вашей терминологией, Apple. Представьте, что вы кричите о том, что ваш дизайн и идеи, ваша работа и частичка вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, а кому-то несведущему нет никакого дела до вашей боли. Вот что чувствуешь, когда вы называете Крым российской землей", - подчеркнул министр.

Ранее в среду представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам.

По его словам, компания на встрече предоставила визуальные доказательства внесённых ею изменений. Депутат добавил, что в Госдуме будут "и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад".

Пискарев напомнил, что переговоры по данной теме с представителями компании Apple длились с мая текущего года. Представители компании неоднократно просили продлить им срок на внесение изменений. Госдума напоминала, что обозначение Крыма как территории Украины, как это было сначала, по российскому законодательству является уголовным преступлением. На определенном этапе переговоров с Госдумой компания просто сняла упоминание Украины и не поставила упоминание России.

Таким образом, ныне в приложениях Apple Maps и Weather российские пользователи видят Крым, как часть территории РФ. При использовании приложений в других странах мира Крым и далее обозначается как неопределенная территория, не принадлежащая ни России, ни Украине.

В Украине официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации определено 20 февраля 2014 года.

27 марта 2014г было созвано специальное заседание Генассамблеи ООН для рассмотрения вопроса вооруженной оккупации Россией территории Украины, а именно Крымского полуострова. На нем открытым голосованием стран-членов ООН, 100 из которых высказались "за", 11 - "против", а 58 стран "воздержались" была принята резолюция ГА ООН о территориальной целостности Украины № 68/262.

Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса г.Севастополь.

Резолютивная часть документа состоит из шести пунктов. В ней Генеральная Ассамблея подтверждает свою приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины «в её международно признанных границах», призывает все государства отказаться и воздерживаться от действий, направленных на частичное или полное нарушение национального единства и территориальной целостности Украины, заявляет о незаконности крымского референдума и призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать изменения статуса АР Крым и г.Севастополя на основе прошедшего 16 марта 2014г референдума и воздерживаться от любых действий, которые можно было бы истолковать как такое признание.

Теги: #совет #apple #мид
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