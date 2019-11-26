КС начал рассматривать законопроект о прекращении полномочий нардепов за прогулы и "кнопкодавство"

Большая палата Конституционного суда Украины во вторник начала рассмотрение дела о соответствии статьям Конституции страны законопроекта №1027, предполагающего расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", КС в форме устного производства во вторник проводит первое заседание дела по конституционному обращению Верховной Рады о предоставлении вывода касаемо соответствия законопроекта №1027 о внесении изменений в статью 81 Конституции требованиям статей 157 и 158 Основного закона. Этот законопроект предусматривает внесение изменений, которые позволяют лишать полномочий народного депутата по решению суда, среди прочего, за не персональное голосование (т.н. "кнопкодавство"), а также в случае отсутствия парламентария без уважительных причин на трети заседаний в течение одной сессии.

Судья-докладчик по делу Сергей Головатый проинформировал, что обратился в ряд научных заведений, образовательных учреждений и к членам научно-консультативного совета КС (КНУ им.Тараса Шевченко, ДНУ им.Василия Стуса, ОНУ им.Ильи Мечникова, Национальный юруниверситет им.Ярослава Мудрого и др.), с просьбой предоставить юридический вывод о соответствии законопроекта.

Головатый пообещал ознакомить коллег с предоставленными на его просьбу юридическими выводами на закрытой части заседания КС.

Также он добавил, что на следующей неделе Венецианская комиссия предоставит свой экспертный вывод касаемо этого вопроса, и он будет вынесен на утверждение Комиссией на следующее пленарное заседание 6-7 декабря.

"Участие народного депутата в заседаниях Верховной Рады и его личное голосование является не просто правом или возможностью свободного выбора для народного депутата, а его обязанностью. Кроме того, можно сделать вывод и допустить, что народный депутат Украины должен реализовывать эту обязанность, имея определенные санкции за его нереализацию", - сообщила постпред Верховной Рады в КС Ольга Совгиря.

Она подчеркнула, что все изменения "равной мерой направлены на усиление эффективности и интенсивности представительства воли избирателей в парламенте путем усиления конституционной ответственности народного депутата Украины и их представителей".

В свою очередь постпред президента Украины в КС Федор Вениславский отметил, что во время работы Верховный Рады VIII созыва были "тысячи случаев" не персонального голосования депутатов, в то время как в парламенте этого созыва пока что зафиксировано только три подобных случая.

"Отсутствие санкций за нарушение конституционных императивных требований влечет негативные последствия, которые мы наблюдаем. Поэтому и предложен президентом этот законопроект", - сказал он.

Вениславский также подчеркнул, что "прежде всего, целью законопроекта является устранение неточностей и пробелов, которые имели место в нынешней редакции ст. 81 Конституции Украины".

Он заверил, что в случае реализации предлагаемых законопроектом инициатив "никоим образом" конституционные права и свободы человека не будут ограничены. Как следствие, постпред президента попросил Конституционный суд рассмотреть дело и предоставить вывод о том, что законопроект №1027 отвечает требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада передала законопроект в КС 4 сентября. Решение поддержали 279 народных депутатов

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.