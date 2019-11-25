Нардепы подали более 1 тыс. поправок к законопроекту о ликвидации схем в оценке имущества, пытаются затянуть его рассмотрение - депутат

Народные депутаты подали 1004 поправки к законопроекту №2047-д о ликвидации коррупционных схем в оценке имущества и пытаются затянуть его рассмотрение во втором чтении, сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"К законопроекту, который состоит из пяти страниц, было подано 1004 правки. Это по 200+ правок на каждую страницу. По фракциям: ОПЗЖ - 407, ЕС - 247, внефракционные - 229, "За будущее" - 66, "Слуга народа" - 31, "Голос" + "Слуга народа" - 24, "Батькивщина" - 2", - написал Железняк в соцсети Facebook в понедельник.

Он полагает, что свидетельством попыток затянуть рассмотрение проекта закона является также требование авторов большинства предлагаемых поправок учесть их коррективы в таблице отдельно.

"Например, такое пожелание при подаче указали депутаты "Европейской солидарности" Гончаренко (Алексей Гончаренко - ИФ) и Кубив (Степан Кубив, экс-министр экономразвития - ИФ), а также другие инициаторы", - отметил Железняк.

При этом нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец обнародовал список нардепов, предложивших наибольшее количество изменений к законопроекту №2047-д. В этом списке - Тетяна Плачкова (ОПЗЖ) - 149, Степан Кубив ("ЕС") - 118, Александр Ковалев (внефракционный) - 95, Александр Колтунович (ОПЗЖ) - 93, Михаил Папиев (ОПЗЖ) - 92, Руслан Требушкин (внефракционный) - 86, Кира Рудик ("СН") - 78.

"Очень понравилось, что некоторые коллеги решили предоставить два варианта правок. Например, г-н Гончаренко, Волошин и Требушкин, а рекордсмен по количеству правок (146) г-жа Плачкова предоставила даже три (!!!) варианта правок. Какое синхронное ответственное отношение к антикоррупционным инициативам", - прокомментировал Железняк.

Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада приняла за основу компромиссный законопроект о ликвидации схем при оценке недвижимости №2047-д, тогда как другие альтернативные законопроекты не нашли поддержки у комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Законопроект предлагает с 1 января 2020 году ввести упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку. В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.

При этом нотариусы должны получить право бесплатного доступа к базе для проверки данных об оценке недвижимости.

Оплата за формирование справок предлагается в размере 2,5% прожиточного минимума, а за регистрацию отчетов об оценке и информации из них в базе – 10%, свидетельствует документ.

Народные депутаты также предусмотрели сокращенный срок подготовки законопроекта ко второму чтению.