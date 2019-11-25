Политика

11:23 25.11.2019

Порошенко рассказал о своих двух встречах с Джулиани

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Порошенко рассказал о своих двух встречах с Джулиани

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко завил, что дважды встречался с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который пообещал ему поднять уровень сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, сообщает украинская редакция "Голоса Америки".

"Господин Джулиани обещал мне поднять уровень нашего сотрудничества в кибербезопасности", - сказал Порошенко во время Форума по международной безопасности в Канаде.

На уточняющий вопрос, не просил ли Джулиани чего-то взамен, экс-президент ответил: "Смотрите, я президент Украины, великой европейской нации, большой европейской страны, самой большой в Европе по территории. И, конечно, я не могу представить такого типа разговоров со мной, как с президентом Украины".

По его словам, адвокат президента США Дональда Трампа не поднимал во время бесед вопрос расследования касаемо украинской нефтегазовой компании "Бурисма" или бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

В тоже время Порошенко сообщил, что считает заинтересованной в так называемом "Украинагейте" российскую сторону. "Кто заинтересован в том, чтобы Украину не видели, как объект российской агрессии, что стало причиной введения санкций против России, пока та не оставит украинскую территорию? Теперь мы переключаем наше внимание на так называемый "Украинагейт". Кто в этом заинтересован? Украина? Точно нет. Соединенные Штаты? Точно нет. Один человек – тот, который сидит в России", - подчеркнул он.

Также экс-глава государства обратил внимание на то, что почти 70% украинцев хотят членства Украины в ЕС. "Мы сегодня являемся одной из наиболее европейско-оптимистических наций со всех стран Европы. Поэтому так важно, чтобы двери Европейского Союза оставались для нас открытыми. Потому что это является мотивирующим фактором", - добавил он.

Порошенко призвал международное сообщество не забывать об агрессии РФ в Украине и отметил, что Европа не может быть в безопасности, пока Украина не является членом НАТО.

В США осенью текущего года демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Теги: #порошенко #джулиани
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