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22:57 06.12.2020

Адвокат Трампа Джулиани заразился коронавирусом

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Адвокат Трампа Джулиани заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани, занимавший в прошлом пост мэра Нью-Йорка, заразился коронавирусом COVID-19.

"Руди Джулиани - безусловно лучший мэр в истории Нью-Йорка. Он без устали работает над тем, чтобы показать, что нынешние выборы явно были самыми коррумпированными в истории США. Он сдал положительный тест на китайский вирус", - написал Трамп в твиттере.

"Поправляйся побыстрее, Руди! А мы пока продолжим борьбу", - добавил президент США.

Джулиани 76 лет. С 1994 по 2001 год он был мэром Нью-Йорка. В настоящее время Джулиани координирует попытки юристов Трампа оспорить результаты президентских выборов и доказать, что демократ Джо Байден победил лишь благодаря значительным нарушениям на избирательных участках. Пока что эти усилия не дали осязаемых результатов.

Китайским вирусом Трамп часто называет коронавирус COVID-19. Таким образом президент напоминает о стране происхождения заболевания. Трамп неоднократно заявлял, что КНР сделала недостаточно усилий, чтобы на стартовом этапе сдержать распространение вируса.

Теги: #сша #трамп #джулиани #коронавирус
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