Следователи обыскали квартиру экс-адвоката Трампа в рамках связанного с Украиной расследования

Сотрудники правоохранительных органов США провели обыск в квартире бывшего адвоката Дональда Трампа - Рудольфа Джулиани, сообщают в среду американские СМИ.

Следователи изъяли у Джулиани электронные носители информации.

Обыск прошёл в рамках расследования контактов Джулиани с Украиной. Следователи подозревают, что Джулиани во время пребывания Трампа у власти мог тайно лоббировать в Белом доме интересы украинских бизнесменов и политиков.

Сам Джулиани, который в прошлом был мэром Нью-Йорка, неоднократно отвергал подобные обвинения.