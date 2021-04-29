События

00:03 29.04.2021

Следователи обыскали квартиру экс-адвоката Трампа в рамках связанного с Украиной расследования

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Следователи обыскали квартиру экс-адвоката Трампа в рамках связанного с Украиной расследования

Сотрудники правоохранительных органов США провели обыск в квартире бывшего адвоката Дональда Трампа - Рудольфа Джулиани, сообщают в среду американские СМИ.

Следователи изъяли у Джулиани электронные носители информации.

Обыск прошёл в рамках расследования контактов Джулиани с Украиной. Следователи подозревают, что Джулиани во время пребывания Трампа у власти мог тайно лоббировать в Белом доме интересы украинских бизнесменов и политиков.

Сам Джулиани, который в прошлом был мэром Нью-Йорка, неоднократно отвергал подобные обвинения.

Теги: #сша #обыск #джулиани
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