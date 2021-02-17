Джулиани не представляет Трампа в юридических вопросах, сообщил советник экс-президента

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в настоящее время не представляет Дональда Трампа ни в каких юридических вопросах, сообщил старший советник бывшего президента Джейсон Миллер.

"Мэр Джулиани в настоящее время не представляет президента Трампа ни в каких юридических вопросах", - заявил Миллер телеканалу CNN.

"Просто нет никаких незавершенных дел, где мэр Джулиани представляет президента. Мэр остается союзником и другом", - уточнил он в твиттере.

Джулиани был личным адвокатом Трампа с 2018 года и одной из главных фигур, представлявших экс-президента в его неудачных попытках оспорить результаты выборов 2020 года.

Информация о том, что Джулиани не представляет Трампа в судах появилась после того, как глава комитета по внутренней безопасности Палаты представителей, демократ от штата Миссисипи Бенни Гордон Томпсон подал иск в окружной суд Вашингтона , в котором обвиняет экс-президента в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года, запрещающего мешать Конгрессу исполнять свои обязанности.

Кроме Трампа в числе обвиняемых оказался Джулиани и ультраправая организация "Гордые парни". Согласно иску, они "играли руководящую роль" во время беспорядков в Капитолии 6 января, а также "предоставили помощь военного типа, достаточную, чтобы побороть любое сопротивление со стороны полиции Капитолия".

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В ходе беспорядков погибли пять человек. За несколько часов до этого Трамп обратился к демонстрантам. Он заявил, что не признает поражения на выборах и призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия.

Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу в Капитолии на процессе по импичменту в сенате, который завершился в субботу 13 февраля.