В МИД Турции опровергли информацию о возобновлении грузового сообщения с Крымом

Министерство иностранных дел Турции опровергло распространенную российскими СМИ информацию о якобы восстановлении грузового паромного сообщения между Турцией и аннексированным РФ украинским Крымом, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - написал Сибига в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, ранее российские СМИ распространили информацию о якобы возобновлении еженедельного грузового паромного сообщения между Турцией и Крымом