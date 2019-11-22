Политика

18:20 22.11.2019

В МИД Турции опровергли информацию о возобновлении грузового сообщения с Крымом

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В МИД Турции опровергли информацию о возобновлении грузового сообщения с Крымом

Министерство иностранных дел Турции опровергло распространенную российскими СМИ информацию о якобы восстановлении грузового паромного сообщения между Турцией и аннексированным РФ украинским Крымом, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - написал Сибига в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, ранее российские СМИ распространили информацию о якобы возобновлении еженедельного грузового паромного сообщения между Турцией и Крымом

Теги: #крым #турция
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