События

13:39 22.11.2019

Между Турцией и аннексированным Крымом возобновилось паромное сообщение – СМИ

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Между Турцией и аннексированным Крымом возобновилось паромное сообщение – СМИ

 Возобновлено грузовое паромное сообщение между Турцией и незаконно аннексированным Россией украинским Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак, сообщает портал еженедельника "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на российские СМИ.

Еще летом 2018 года подконтрольные оккупантам власти заявили о намерении до конца осени того же года возобновить паромное сообщение с Турцией.

По данным СМИ, сейчас идет второе оформление груза.

Согласно санкциям относительно Крыма и оккупировавшей его РФ, в октябре 2017 года Турция приняла решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

Теги: #крым #рф #турция #паром
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