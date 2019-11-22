Депутаты "ОПЗЖ" внесли в Раду законопроект о внесении изменений в закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Нестор Шуфич внесли в Верховную Раду законопроект №2491 о внесении изменений в ст.1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект зарегистрирован 22 ноября. Текст законопроекта на данный момент на сайте парламента отсутствует.

Как сообщалось, 18 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый законопроект "Об особом статусе Донбасса" будет разработан по результатам встречи лидеров стран "нормандской четверки" совместно с парламентом и обществом.

На вопрос, как за 11 дней календарных дней после встречи лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря (последнее в 2019 году заседание Верховной Рады состоится 20 декабря - ИФ) будет выработан текст нового документа об особом статусе для ОРДЛО, глава Верховной Рады ответил, что парламент умеет работать в ускоренном режиме.

Лидеры стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, РФ) намерены встретиться 9 декабря в Париже.