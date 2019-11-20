Украинские ученые смогут получить до 7 млн евро на исследования в рамках программы "Горизонт 2020"

Кабинет министров Украины одобрил решение, согласно которому украинские ученые смогут получить около 7 млн евро в рамках помощи, предоставленной Европейским Союзом Украине по программе "Горизонт 2020".

"Правительство приняло решение, благодаря которому украинские ученые смогут получить около 7 млн евро в рамках помощи, которую ЕС предоставило Украине по программе "Горизонт 2020", - говорится в сообщении пресс-службе правительства.

Отмечается, что в начале 2020 года состоится первый конкурс по отбору проектов, в котором смогут принять участие предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности.

Среди критериев, по которым будут отбирать работы: научная новизна, практическая полезность и значение результата, способность авторского коллектива к выполнению научной работы, наличие материально-технической базы с учетом оборудования, которое планируется приобрести.

Конкурс будет объявлен Министерством образования и науки.