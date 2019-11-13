Политика

11:06 13.11.2019

Рада в 1-м чтении приняла законопроект об урегулировании добычи янтаря

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Рада в 1-м чтении приняла законопроект об урегулировании добычи янтаря

Верховная Рада 12 ноября приняла за основу законопроект №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря, который предполагает введение единых спецразрешений на разведку с правом добычи янтаря сроком на 5 лет на участки до 10 га, продаваемых на электронных аукционах ProZorro.

За это решение проголосовало 342 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законопроекту, доступ к залежам янтаря будет урегулирован путем установления права земельных сервитутов и определения отдельной статьи 971 Земельного кодекса для проведения разведывательных и добывающих работ залежей янтаря на нарушенных землях.

Помимо того документ вводит уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых и административную ответственность - за нарушение требований к добыче, а также ужесточает ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь.

Как отмечает Минэкоэнерго, законопроект также убирает ряд дублирующих и архаичных согласований для залежей янтаря (в частности, горный отвод и разрешение на снятие плодородного слоя) и вводит подачу всех документов в электронной форме через электронный кабинет.

Теги: #янтарь #верховная_рада
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