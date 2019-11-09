В "Евросолидарности" призвали правоохранительные органы активно способствовать освобождению Мазура

Народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий призвал правоохранительные органы активно способствовать освобождению ветерана Игоря Мазура, задержанного в Польше по представлению России, сообщила пресс-служба политсилы.

"Прошу генерального прокурора Рябошапку и министра внутренних дел Арсена Авакова активно содействовать освобождению украинского ветерана Игоря Мазура (Тополя). Интерпол часто пытаются использовать в политических целях. А мы будем работать над решением вопроса с польскими парламентариями", - написал Княжицкий на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что это не первое такое задержание украинских граждан. "Только в Польше за последние годы около 10 таких задержаний. В некоторых случаях задерживались ветераны российско-украинской войны", - сообщил нардеп.

По его словам, поляки по закону не могут действовать иначе. Пока фактов выдачи в Россию не было. Но задержанные находятся в заключении от трех месяцев до двух лет пока дело выясняется.

Княжицкий также отметил, что Россия должна передать Польше материалы, на основании которых был запрос в Интерпол для их изучения польскими службами и судом.

Он подчеркнул, что дело может решиться, если активно включится украинская Генпрокуратура и украинский Интерпол, который находится в ведении МВД.