Издание The New York Times исправило карту Украины без Крыма

Американское издание The New York Times исправило обнародованную ранее карту Украины без Крыма.

Об этом сообщает издание в списке исправлений в публикациях за неделю.

"В статье о планах украинского олигарха по созданию горнолыжного курорта была карта Украины, на которой она была отделена от Крыма. На карте пунктирной линией границы должен был быть обозначен регион, аннексированный Россией в 2014 году", - пояснило издание.

Как сообщалось, ранее издание обнародовало статью под названием "A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan", в которой Украина на карте была обозначена без Крыма. На исправленном изображении Крым – того же цвета, что и материковая часть Украины, а граница оккупированной Россией зоны выделена пунктиром.