Политика

17:05 08.11.2019

"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

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"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" обратились к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом обеспечить сохранение свободы слова в Украине.

Депутаты инициировали встречу с Разумковым после проведения обысков у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Представители "Евросолидарности" заявили, что свобода слова в Украине находится под угрозой на фоне давления силовиков на СМИ, угроз изданиям со стороны бывших членов команды Януковича и инициирования парламентским большинством законов, подобных "диктаторским законам" 16 января.

"События последних недель в сфере свободы слова вызывают серьезную тревогу у всех, кто понимает, что Украина не Россия. Мы видим попытки полностью развернуть Украину к путинской модели государственного управления. Это обыски на оппозиционных телевизионных каналах, это и предложения законопроектов, которые имеют целью загнать в рамки журналистское сообщество, загнать в рамки свободу слова в Украине ", - заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"Первое - это предложения команды Зеленского внести изменения в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности журналистов за якобы манипуляции. Ни в одной демократической стране мира такого нет. Ответственность за публикацию и выдачу в эфир ложной информации и сейчас предусмотрена украинским законодательством. Мы все видели атаку на судебную систему, мы видим концентрацию руководства правоохранительными органами, - поэтому этот законопроект об уголовной ответственности для журналистов может быть использован исключительно с одной целью - свернуть свободу слова в Украине", - убежден Герасимов.

Он также сообщил, что во время встречи с Разумковым также обсуждались инициативы депутатов монобольшинства касательно закона о СМИ. В "Евросолидарности" отмечают, что предложенный законопроект предусматривает использование принципов так называемого фейр-плей, однако существуют подозрения, что он будет использован для финансово-налогового давления на СМИ, как это было в конце 90-х и в начале 2000-х

"Все помнят, как тогда через налоговую могли закрывать СМИ, особенно оппозиционные, могли редактировать их политику, могли отпугивать рекламодателей", - предостерегает Герасимов.

Как сообщалось, 7 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) провело в жилье владельца телеканала "Прямой" обыск в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Теги: #свобода_слова #рада #евросолидарность #разумков
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