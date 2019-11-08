Разумков просит председателя немецкого Бундестага Шойбле учесть интересы Украины в вопросе "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в пятницу, 8 ноября, в телефонном разговоре с председателем Бундестага Вольфганом Шойбле попросил учесть национальные интересы Украины в контексте "Северного потока-2".

"Только состоялась первый телефонный разговор председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле (ХДС). В центре внимания - максимальный учет немецким парламентом национальных интересов Украины в контексте "Северного потока-2", - написал посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, Бундестагу в ночь на пятницу, 8 ноября, не хватило голосов для принятия поправок к Газовой директиве ЕС. Теперь голосование перенесено на неопределенный срок.