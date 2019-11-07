Зеленский о работе Рады: некоторые партии могут не ходить на работу, потому что не хотят голосовать, но не все

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проблемой в работе нынешней Верховной Рады является то, что не входящие в большинство партии "не хотят голосовать".

"Минус в том, что в целом другие партии, в принципе, могут не ходить на работу, но не все. Потому что я знаю, что, например, партия "Голос" голосовала за некоторые важные законы, еще некоторые из других партий. Но в принципе минус в том, что другие партии не хотят голосовать. И это правда. Каждый из них считает, что он главный оппозиционер для нынешней власти", - сказал в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Зеленский напомнил, что нынешним парламентом принято уже более 70 законов, среди которых возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение, снятие депутатской неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузка Генеральной прокуратуры, законы для улучшения бизнес-климата в Украине.

"О "турборежиме" и европейцы, и представители МВФ, и ЕБРР, и Всемирного банка говорили мне, что очень довольны, и даже что давайте чуть помедленнее", - отметил он.

Президент указал, что, например, возвращение нормы об уголовной ответственности за незаконное обогащение саботировали и в предыдущем парламенте, и даже в новоизбранной Верховной Раде. "Очень много и больших финансовых групп, и других партий лоббировали, чтобы не голосовать за этот закон. Мы проголосовали, скоро он начинает реально действовать, поэтому это будут не только посадки, а возвращение денег в бюджет страны. Это самое главное, потому что денег нет", - сказал он.