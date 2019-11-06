Политика

20:03 06.11.2019

Украина представила в ООН проект обновленной "крымской" резолюции

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Украина представила в ООН проект обновленной "крымской" резолюции

Украинское представительство в ООН намерено вынести на рассмотрение Генассамблеи обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Как сообщает пресс-служба украинского представительства в ООН, о намерении представить проект резолюции заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок во время брифинга на тему "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В рамках брифинга Божок проинформировал делегации стран-участниц ООН о текущей ситуации на временно оккупированном полуострове Крым и о прогрессирующей милитаризации региона Российской Федерацией.

"Особое внимание было уделено проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус. Отмечено, что игнорирование данной проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне", - указывается в сообщении.

Божок призвал делегатов поддержать обновленню резолюцию, цель которой – заставить РФ вывести вооруженные силы из Крыма и прекратить оккупацию.

Теги: #крым #резолюция #оон
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