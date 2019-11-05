Йованович была очень удивлена, что фигурировала в разговоре Трампа и Зеленского

Экс-посол США в Украине Мари Йованович сообщила, что впервые узнала от украинских чиновников о том, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планировали предпринять в ее отношении какие-то действия.

"По существу, это были люди в украинском правительстве, которые сказали, что господин Луценко, экс-генпрокурор, состоял в связи с мэром Джулиани, и что у них были планы, что они собирались предпринять действия, в том числе касательно меня", - сказала Йованович, давая показания перед тремя комитетами Палаты представителей США.

По ее словам, Луценко не был доволен тем, что американское посольство в Киеве продолжало призывать к очищению в генпрокуратуре. Йованович назвала три цели, с которыми Луценко вошел в должность: реформировать Генпрокуратуру, преследовать в судебном порядке убийц мирных людей на Майдане Независимости во время Революции Достоинства и вести расследование, чтобы вернуть более $40 млрд, с которыми скрылись экс-президент Украины Виктор Янукович и его окружение. "Этого не произошло. И мы продолжали подбадривать его, и я не думаю, что он действительно ценил это", - сообщила экс-посол.

Кроме того, Йованович заверила, что не давала генпрокурору Луценко список людей, которых якобы рекомендовала не преследовать в судебном порядке.

Касательно телефонного разговора президентов США и Украины в июле, а именно упоминания ее имени в нем, она отметила, что была "шокирована", узнав об этом. "Я была очень удивлена… во-первых, тем, что я неоднократно фигурировала в президентском телефонном звонке, и во-вторых, что президент будет говорить с иностранным коллегой обо мне или о любом другом после таким образом ", - пояснила посол.

Также Йованович сообщила, что посол США в ЕС Гордон Сондланд посоветовал ей написать в Твиттере сообщение в поддержку президента США Дональда Трампа. "Это был совет, который я не понимаю, как бы я могла реализовать в моей роли посла и офицера Иностранной службы", - сказала она.