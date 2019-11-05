Политика

12:36 05.11.2019

Позиция Москвы по транзиту газа через Украину не изменилась – Песков

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Позиция Москвы по транзиту газа через Украину не изменилась – Песков

Позиция России по проблематике транзита газа через Украину остается прежней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, как в Кремле оценивают уровень и качество переговоров по этой проблематике между Москвой и Киевом, а также о причинах появления риторики о возможности приостановки транзита.

"Здесь с тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось", - сказал Песков.

Никаких дополнительных комментариев по этой теме нет, добавил он.

Теги: #рф #песков #транзит_газа #газ
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Интерфакс-Украина
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