Политика

17:14 31.10.2019

Яременко принес извинения с трибуны Рады, напомнил об уголовной ответственности за публикацию личной переписки

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Яременко принес извинения с трибуны Рады, напомнил об уголовной ответственности за публикацию личной переписки

Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета парламента по вопросам иностранной политики Богдан Яременко принес публичные извинения перед членами семьи, коллегами по фракции, президентом и избирателями за скандал с публикацией его переписки в СМИ.

"Я хочу извиниться перед своей фракцией и перед президентом: вы стали заложниками ситуации, вы не заслужили, чтобы вас втаптывали в грязь вместе со мной. Я приношу извинения, друзья. Я восприму спокойно и с благодарностью любое ваше решение по моему вопросу", - сказал Яременко с трибуны парламента в четверг.

Он также принес извинения своей супруге и избирателям, однако отметил, что претензии касательно содержания его опубликованной переписки высказывают "моралисты".

"Дорогие друзья, если вы хотите поговорить про мораль и про закон – давайте. В этой стране есть закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Публикация переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это оттуда (показал на ложу прессы – ИФ) заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю, а просто напоминаю про закон и про мораль, которые для всех едины", - сказал парламентарий.

В конце выступления Яременко добавил, что хотел бы поговорить с кем-то про мораль, но не видит с кем и заявил, что настаивает на отсутствии вреда для международных отношений Украины и ее международному имиджу.

Ранее в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне с секс-работницей, которую он вел во время заседания в парламенте. Депутат затем утверждал, что переписка сфабрикована и велась сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

Теги: #скандал #слуга_народа #яременко
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