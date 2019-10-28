Политика

15:34 28.10.2019

"Евросолидарность" предлагает Раде принять заявление о получении Украиной ПДЧ

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"Евросолидарность" предлагает Раде принять заявление о получении Украиной ПДЧ

Фракция "Европейская солидарность" предлагает Верховной Раде поддержать наработанный ею проект заявления о получении Украиной Плана действий по членству в НАТО.

Как сообщается на официальном сайте партии "Европейская солидарность" в понедельник, об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время заседания Согласительного совета фракций и групп парламента.

По ее словам, сейчас на повестке дня еще больше выходит вопрос безопасности Украины и оно должно оставаться ключевым в переговорах в Минске. "В этом контексте очевидно, что прочный мир и надежная безопасность возможны, только если Украина станет членом НАТО. Мы как парламент должны сделать все для того, чтобы Украина получила членство в Альянсе", - подчеркнула Геращенко.

Она напомнила, что в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО, хотя тогда и не был предоставлен План действий относительно членства. Политик назвала это исторической ошибкой, приведшей затем к агрессии РФ сперва против Грузии, а затем и против Украины. "Сегодня, к сожалению, так же, когда наши партнеры говорят, что мы выйдем на новый специальный формат со страной-аспирантом, по моему мнению и по глубокому убеждению "Европейской солидарности", они также делают большую ошибку", - отметила сопредседатель фракции.

"Мы с вами должны настаивать на том, что Украина сделала много серьезных важных шагов в сфере борьбы с коррупцией, экологии, соблюдения стандартов НАТО в Вооруженных силах, для того, чтобы мы не вымаливали получения ПДЧ, а чтобы НАТО подтвердило намерение Украины получить План действий относительно членства… И твердо показывать, что в Украине сегодня существует единство относительно вступления в Альянс. Тем более 54% украинцев поддерживают этот путь", - заявила парламентарий.

Геращенко отметила, что фракция "ЕС" предлагает Верховной Раде принять соответствующее заявление и обращение, особенно актуально учитывая предстоящий визит в Украину Генерального секретаря НАТО.

Теги: #верховная_рада #евросолидарность #пдч
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