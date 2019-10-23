Политика

16:55 23.10.2019

Правительство инициирует обсуждение судьбы "Голоса Украины" и "Урядового курьера" – министр Кабмина

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Правительство инициирует обсуждение судьбы "Голоса Украины" и "Урядового курьера" – министр Кабмина

Кабинет министров в связи с планами отказаться от официальной публикации законов и нормативных документов в правительственном печатном издании "Урядовый курьер" и парламентском – "Голосе Украины" инициирует общественное обсуждение их будущего, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в среду.

"После того, как Рада примет этот закон (об отмене обязательной публикации нормативных актов – ИФ), будем обсуждать с обществом дальнейшую судьбу этих двух печатных изданий", - написал он в Facebook.

Дубилет напомнил, что правительство предлагает публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах и утвердило соответствующий законопроект в среду.

Он объяснил, что инициировал такой законопроект после того, как типография перенесла по собственному усмотрению печать принятого Радой закона, которого правительство очень ожидало и подготовило под него комплекс мероприятий.

"Этот случай был недоразумением (наверное), но вообще манипуляции с типографиями для оттягивания вступления в силу законов случались в истории Украины не раз", - отметил министр Кабмина.

Согласно отчету о выполнении госбюджета-2018, на финансовую поддержку газеты "Урядовый курьер" в минувшем году было выделено 15,497 млн грн.

На освещение деятельности Верховной Рады на радио и ТВ и на финансовую поддержку "Голоса Украины" в 2018 году из госбюджета было направлено 61,524 млн грн.

Теги: #голос_україни #законопроект #закон #дубилет #кабмин #урядовий_курєр
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