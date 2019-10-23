Зеленский пригласил японскую Marubeni Corporation инвестировать в проекты в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Японию встретился с руководством компании Marubeni Corporation и пригласил их инвестировать в проекты в Украине.

"Мы очень серьезно настроены на реформы. Мы усиливаем на законодательном уровне защиту бизнеса от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в среду.

Президент также отметил, что Украина выходит на завершающую стадию масштабной приватизации. "Мы подготовим правовую базу для приватизации более 500 госпредприятий. Наши приоритеты: дерегулирование с переходом на онлайн-услуги от государства для бизнеса; ликвидация теневой экономики и коррупционных схем; развитие инфраструктуры; оптимизация налоговой системы; введение в Украине европейских стандартов", - подчеркнул он.

Представители Marubeni Corporation рассказали, что уже поставляют из Украины в Японию зерновые и молочную продукцию и рассчитывают на расширение перечня агропромышленной продукции. В Украине они также реализуют экологические проекты, например, поставляют солнечные панели.

Глава государства пригласил собеседников инвестировать в мусороперерабатывающие заводы в Украине, вспомнив экологические проблемы во Львове и других украинских мегаполисах.

Кроме того, президент обратил внимание представителей японской компании на возможность инвестирования в строительство дорог в Украине.

"Правительство недавно посчитало протяженность дорог национального значения - это 44 тыс. километров. Мы рассмотрим предложения по развитию современных дорог, интересные концессионные проекты", - сказал Зеленский.