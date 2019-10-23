Политика

14:03 23.10.2019

Зеленский пригласил японскую Marubeni Corporation инвестировать в проекты в Украине

1 мин читать
Зеленский пригласил японскую Marubeni Corporation инвестировать в проекты в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Японию встретился с руководством компании Marubeni Corporation и пригласил их инвестировать в проекты в Украине.

"Мы очень серьезно настроены на реформы. Мы усиливаем на законодательном уровне защиту бизнеса от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в среду.

Президент также отметил, что Украина выходит на завершающую стадию масштабной приватизации. "Мы подготовим правовую базу для приватизации более 500 госпредприятий. Наши приоритеты: дерегулирование с переходом на онлайн-услуги от государства для бизнеса; ликвидация теневой экономики и коррупционных схем; развитие инфраструктуры; оптимизация налоговой системы; введение в Украине европейских стандартов", - подчеркнул он.

Представители Marubeni Corporation рассказали, что уже поставляют из Украины в Японию зерновые и молочную продукцию и рассчитывают на расширение перечня агропромышленной продукции. В Украине они также реализуют экологические проекты, например, поставляют солнечные панели.

Глава государства пригласил собеседников инвестировать в мусороперерабатывающие заводы в Украине, вспомнив экологические проблемы во Львове и других украинских мегаполисах.

Кроме того, президент обратил внимание представителей японской компании на возможность инвестирования в строительство дорог в Украине.

"Правительство недавно посчитало протяженность дорог национального значения - это 44 тыс. километров. Мы рассмотрим предложения по развитию современных дорог, интересные концессионные проекты", - сказал Зеленский.

Теги: #япония #marubeni_corporation #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 23.10.2019
Все члены финкомитета Рады и нардеп Медяник должны пройти проверку на детекторе лжи, считает Зеленский

Все члены финкомитета Рады и нардеп Медяник должны пройти проверку на детекторе лжи, считает Зеленский

11:54 23.10.2019
Зеленский обсудил реформы и привлечение инвестиций в Украину с руководством парламента Японии

Зеленский обсудил реформы и привлечение инвестиций в Украину с руководством парламента Японии

11:38 23.10.2019
Банк Японии может ухудшить прогнозы для ВВП и инфляции на текущий фингод

Банк Японии может ухудшить прогнозы для ВВП и инфляции на текущий фингод

10:27 23.10.2019
Украина хочет создавать и экспортировать ИТ-продукт - Зеленский

Украина хочет создавать и экспортировать ИТ-продукт - Зеленский

09:50 23.10.2019
Украина заинтересована в продолжении работы с Японским агентством международного сотрудничества

Украина заинтересована в продолжении работы с Японским агентством международного сотрудничества

09:30 23.10.2019
Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли

Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли

08:43 23.10.2019
Украина и Япония обсудили возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами

Украина и Япония обсудили возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами

08:13 23.10.2019
Зеленский на встрече со Штайнмайером: "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины

Зеленский на встрече со Штайнмайером: "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины

13:26 22.10.2019
Зеленский и Болсонару обсудили возможность перезапуска космического проекта

Зеленский и Болсонару обсудили возможность перезапуска космического проекта

12:46 22.10.2019
Зеленский обсудил с Назарбаевым Донбасс и Крым

Зеленский обсудил с Назарбаевым Донбасс и Крым

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все члены финкомитета Рады и нардеп Медяник должны пройти проверку на детекторе лжи, считает Зеленский

Совет Нацбанка инициирует расширение своих полномочий и предоставление статуса руководящего органа НБУ

Украина и Япония обсудили возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами

Зеленский на встрече со Штайнмайером: "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины

Подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон – Песков

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд в Киеве арестовал экс-замглавы МЭРТ Бровченко и назначил залог более 3 млн грн

Нардепу Шевченко в "Слуге народа" рекомендовали не общаться с российским телеканалом

Сивохо: главная моя задача – вернуть людей на Донбассе в Украину ментально

Шевченковский суд передал дело Насирова в ВАКС

Нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса

Столтенберг призывает членов НАТО больше помогать Украине

Лайчак: кризис в Украине - ключевая проблема безопасности в Европе

Глава фракции "Слуга народа" предлагает ее членам пройти проверку на полиграфе для возобновления доверия к ним

Совет Нацбанка инициирует расширение своих полномочий и предоставление статуса руководящего органа НБУ

Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА