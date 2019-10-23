Политика

13:41 23.10.2019

Нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса

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Нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщается на странице "Команды Максима Ткаченко" в Facebook.

"Для меня большая ответственность стать советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Планов множество. Впереди - много продуктивной работы", - отмечает депутат, который является первым заместителем главы комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений

Уроженец Луганска, координатор "Зе Команды" в Луганской области Максим Ткаченко был 25-м номером в избирательном списке "Слуги народа" на выборах 2019 года. До прихода в политику продюсер, генеральный директор компании "Квартал-Концерт" и Летний театр "Морвокзал", концертный директор известных звезд украинского шоу-бизнеса, продюсер украинской группы "Без Обмежень", а также продюсер шоу "Dinner Show Hotel Freedom".

Теги: #ткаченко #кадры #слуга_народа #снбоу
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