Политика

14:00 22.10.2019

Порошенко не имеет отношения к формированию коммунальных тарифов в Виннице - пресс-служба "Евросолидарности"

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Порошенко не имеет отношения к формированию коммунальных тарифов в Виннице - пресс-служба "Евросолидарности"

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не имеет никакого отношения к формированию коммунальных тарифов в Виннице, а сообщения об этом на телеканале "1+1" не соответствует действительности, утверждают в партии.

"Пятый президент Украины Петр Порошенко не имеет никакого отношения к формированию коммунальных тарифов в Виннице, а сообщения об этом на телеканале "1+1" не соответствуют действительности", - говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская солидарность", обнародованной во вторник.

Пресс-служба напоминает, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция городского совета.

В заявлении отмечается, что подобная редакционная политика телеканала, который обвинил Порошенко в повышении тарифов на водоснабжение в Виннице, противоречит стандартам журналистики и является "попыткой отвлечь внимание граждан Украины от очевидных провалов в экономической и социальной политике новой власти".

Теги: #порошенко #винница #евросолидарность #тарифы
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