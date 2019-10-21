Политика

19:59 21.10.2019

Путин и Макрон отметили безальтернативность Минских договоренностей – Кремль

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Путин и Макрон отметили безальтернативность Минских договоренностей – Кремль

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по урегулированию ситуации на востоке Украины, подчеркнута безальтернативность Минских соглашений, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями о ситуации в Украине подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера"", - говорится в сообщении.

В нём также отмечается, что "при обсуждении возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" Президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел".

Теги: #россия #украина #франция #лидеры
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