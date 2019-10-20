Политика

02:38 20.10.2019

Европарламент обсудит в понедельник итоги субботнего голосования по Brexit в британском парламенте

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Европейский парламент (ЕП) рассмотрит итоги состоявшегося в субботу голосования по Brexit в британском парламенте, объявил в своем твиттере официальный представитель ЕП Жауме Дук.

"Европарламент оценит итоги сегодняшнего голосования в парламенте Соединенного Королевства и текущее состояние дел в понедельник в Страсбурге", - написал пресс-секретарь ЕП.

Он сообщил график обсуждений британского голосования евродепутатами: в 15:00 по местному времени будет заседать парламентская руководящая группа по Brexit, в 18:00 соберутся на совещание председатель ЕП и главы политических фракций, на 19:30 назначено обсуждение в европарламентском комитете по конституционным делам.

Как сообщалось, в нижней палате британского парламента состоялись слушания по обновленной сделке с ЕС по Brexit.

В то время как премьер-министр Борис Джонсон настаивал на том, что всеми силами будет добиваться выхода страны из ЕС 31 октября, депутаты потребовали от него запросить у Брюсселя отсрочку.

Предусматривающую эту меру поправку, известную как "поправка Летвина" по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина, одобрили 322 депутата, против высказались 306 человек.

Кроме того, как сообщает британская газета "Гардиан", Палата общин требует от премьер-министра до 23:00 субботы направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit.

Реагируя на эти шаги парламентариев, Джонсон заявил: "Я не буду обсуждать с ЕС отсрочку, и никакой закон не заставит меня сделать это. Я буду делать все, что могу, чтобы Brexit состоялся 31 октября".

Теги: #ес #brexit #парламент
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