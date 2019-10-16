Политика

10:44 16.10.2019

Зеленский начал официальный визит в Латвию

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Зеленский начал официальный визит в Латвию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду начал свой официальный визит в Латвию, сообщается на сайте главы Украинского государства.

В рамках визита Зеленский проведет встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма (парламента) Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Кроме того, в Риге он встретится с представителями украинской диаспоры в Латвии.

Согласно информации сайта президента Латвии, во время встречи в Рижском замке Левитс обсудит с Зеленским отношения двух стран, отношения Европейского Союза и Украины, а также Инициативу трех морей.

Запланированы также переговоры делегаций двух стран, сообщение Левитса и Зеленского для прессы. Затем предусмотрена торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы, встреча с председателем сейма Мурниеце и беседа с премьер-министром Кариньшем.

Теги: #латвия #зеленский
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