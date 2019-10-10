Зеленский: я не буду обвинять Порошенко, но он ответит за все, что сделал перед правоохранительными органами

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его предшественник на этом посту будет нести ответственность за свои действия на должности главы государства, и этим будут заниматься правоохранительные органы.

"Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал, и я даже не хочу на это влиять. С этим будут разбираться правоохранительные органы", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Что касается международных отношений, то, как считает, Зеленский "усталость многих стран от Украины сформирована полностью командой Порошенко".

По убеждению президента, Порошенко продолжает считать себя главой страны "это большая психологическая травма…в каждой демократической стране одна власть уходит, другая приходит".

Зеленский сообщил, что пятый президент Украины неоднократно хотел с ним встретиться. "Я сказал ему, что я действительно хочу услышать, что я хочу быть в диалоге…а я слышу только одно, что он обвиняет нас, меня за все, что происходит в мире, ни за что не хочет нести ответственность", - сказал Зеленский.

Он подытожил: "Я не буду его ни в чем обвинять, я принял Украину со всем тем, что было".