Зеленский заявил, что у властей Украины есть "план Б" по урегулированию конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у руководства страны есть несколько планов по урегулированию конфликта на Донбассе.

"У нас есть "план Б". Я не хочу о нем сейчас говорить", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский также заявил, что Украина потеряет поддержку Запада, если не будет выполнять минские соглашения, и "может остаться один на один с Россией".

Как сообщалось, 4 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что у руководства страны есть планы "А" и "B" по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Специфика моей работы не позволяет рассказать вам все, что планируется в закрытых кабинетах, но поверьте мне, что у нас есть и план А, и план B", - заявил Пристайко в эфире одного из телеканалов.

При этом он подчеркнул, что у украинского правительства в настоящее время есть необходимость пересмотреть "нашу стратегию и нашу тактику". "И эта стратегия и тактика должна складываться из плана А, и плана B, и, возможно, должен быть еще и план С", - отметил Пристайко.

"Все эти планы… разработаны и предложены президенту. И это его задача, того человека, которого вы избрали президентом, принять эти сложные, неприятные, трудные решения, которые потом придется, наверное, … пояснять всем", подытожил министр иностранных дел.