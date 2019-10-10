Политика

13:18 10.10.2019

Отставка Данилюка не связана с ПриватБанком, он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом – президент

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Отставка Данилюка не связана с ПриватБанком, он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом – президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что отставка Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины не связана с ПриватБанком, при этом отмечает, что Данилюк хотел занять пост премьер-министра и имел сложные отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Я не согласен с господином Данилюком. Я думаю, что Данилюк знает меня очень хорошо и знает, что я всегда относился к нему очень хорошо… Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за ПриватБанка. Думаю, это было некорректно", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве.

Президент отметил, что во время подписания заявления вопрос, что увольнение связано с ПриватБанком, Данилюк не поднимал. "Саша хотел быть премьер-министром Украины. Я сказал ему честно, что ты действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру", - сказал глава государства.

Кроме того, он добавил, что также имели место быть сложные отношения Данилюка и Богдана.

Зеленский подчеркнул, что Данилюк написал заявление об увольнении перед визитом украинской делегации в США, и, по его мнению, он ожидал, что заявление не будет удовлетворено.

Теги: #зеленский #отставка #пресс_марафон #данилюк
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