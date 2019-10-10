Зеленский: вопросы амнистии, особого статута Донбасса и возвращение к теме украинского Крыма должны обсуждаться в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вопросы закона об амнистии и особом статусе Донбасса, а также возвращение к теме украинского Крыма необходимо обсуждать в Нормандском формате.

"По поводу амнистии: вы же знаете, что по этому вопросу закон принят, в тумбочке где-то лежит. Не знаю, почему этот закон приняли и не передали бывшему президенту на подпись. Никто не отвечает на этот вопрос, поэтому этот вопрос должен обсуждаться в Нормандском формате, то есть что это будет за закон, что это за амнистия", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

По его словам, необходимо четко дифференцировать, кто будет попадать под амнистию, будет ли это касаться гражданских лиц.

"Поэтому все эти вопросы будут обсуждаться в Нормандском формате… Что касается Крыма… для меня Нормандский формат – это еще и возможность возвращения к вопросу Крыма… хотя бы возвращение к его обсуждению", - сказал глава государства.