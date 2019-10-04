Реформа органов прокуратуры Украины проводится при наличии политической воли и желания генпрокурора и президента

Нынешняя реформа органов прокуратуры Украины отличается тем, что у руководства государства и генпрокурора есть наличие политической воли для ее проведения, отмечают в ведомстве.

На пресс-конференции в пятницу первый замгенпрокурора Виталий Касько рассказал, что нынешняя реформа отличается качественно от тех реформ, которые проводились ранее. По его словам, в украинских реалиях если генпрокурор не имеет желания осуществлять реформу, то она не принесет изменений.

"Для реформы прокуратуры как минимум нужна политическая воля и желание. Они есть у генерального прокурора, насколько мы слышали выступления президента, они есть и у президента", - сказал он.

"Это реформа отличается тем... что наше предложение изменений касается обновления прокуратуры сверху, начиная с Генеральной прокуратуры, которая не просто будет переименована в Офис генерального прокурора, но и все сотрудники этой прокуратуры пройдут многоуровневые тесты, аттестацию, проверки на добропорядочность и в конце концов будет запущена свежая кровь в Офис генпрокурора, потом в областные прокуратуры, а потом уже в окружные", - сказал он.

Касько подчеркнул, что это не будет "фасадной реформой", все изменения будут касаться сути, в конечном счёте ориентирована на общество.

Заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Виктор Чумак, в свою очередь, добавил, что предыдущая военная прокуратура занималась делами, которые не были ей свойственны. "Сейчас эта прокуратура будет переформатирована в специализированную прокуратуру... Займётся исключительно военными преступлениям и преступлениями, направленными на нацбезопасность и оборону, в том числе, в военно-промышленном комплексе", - рассказал Чумак.

Но, отметил он, эти прокуроры не будут иметь двойного подчинения. "Они будут гражданскими и будут работать в тесном контакте с ГБР", - сказал Чумак.