Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета "МАУ" под Тегераном – замгенпрокурора Касько

На данный момент продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране 8 декабря, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько в ходе совещания Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба СНБО, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в субботу провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.

Он отметил, что обществу будет оперативно предоставляться информация о результатах расследования авиакатастрофы.

В свою очередь замгенпрокурора Касько проинформировал, что сейчас продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к трагедии.

На совещании также говорилось о том, что сейчас украинские эксперты работают над расшифровкой информации, содержащейся в "черных ящиках" самолета Boeing 737 рейса PS 752.