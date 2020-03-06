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10:18 06.03.2020

Касько уволился с поста первого замгенпрокурора 5 марта - источник

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Касько уволился с поста первого замгенпрокурора 5 марта - источник

Виталий Касько не исполняет обязанности генерального прокурора Украины, поскольку в четверг, 5 марта, написал заявление об отставке с поста первого заместителя генпрокурора и генеральный прокурор Руслан Рябошапка его подписал, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Рябошапка в качестве генпрокурора подписал это заявление", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, отправив его в отставку.

Теги: #касько #прокуратура #кадры
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