Политика

15:37 13.02.2020

Первый замгенпрокурора обсудил с представителями Совета бизнес-омбудсмена защиту прав иностранных инвесторов в Украине

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Первый замгенпрокурора обсудил с представителями Совета бизнес-омбудсмена защиту прав иностранных инвесторов в Украине

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько обсудил с представителями Совета бизнес-омбудсмена вопросы защиты прав иностранных инвесторов и конкретные шаги и подходы, которые можно применять на территории Украины.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора, встреча состоялась в четверг, 13 февраля, в рамках подписанного Меморандума о партнерстве и сотрудничестве между прокуратурой и Советом бизнес-омбудсмена. Подобные встречи будут проходить регулярно, отмечается в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что сотрудничество между прокуратурой и Советом бизнес-омбудсмена нацелено на позитивные сдвиги в обеспечении прозрачности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, на содействие снижению уровня коррупции и предотвращение недобросовестного поведения по отношению к предприятиям в Украине. В частности, рабочая группа рассматривает жалобы от предпринимателей, представленные в Совет бизнес-омбудсмена, в отношении действий или бездействия прокуроров, а также принимает меры по устранению таких нарушений.

Теги: #касько #инвестиции #прокуратура #бизнес_омбудсмен
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