Политика

14:40 02.10.2019

Более половины украинцев за невоенные меры урегулирования на Донбассе, против амнистии боевиков почти половина - опрос "Рейтинга"

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Более половины украинцев за невоенные меры урегулирования на Донбассе, против амнистии боевиков почти половина - опрос "Рейтинга"

Более половины украинцев поддерживают невоенные меры по урегулированию вопроса оккупированного Донбасса, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в конце сентября.

Так, согласно результатам опроса, 34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. В то же время 23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и только 6% - за отделение этих территорий от Украины.

Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента, поддерживают 55%, против - 26% опрошенных. Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей оккупированной территорией поддерживают 53%, не поддерживают - 19%. Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают - 27%.

Ряд инициатив относительно оккупированного Донбасса не пользуются поддержкой среди населения. В частности, амнистию участников незаконных вооруженных формирований, воюющих на стороне так называемых "ДНР" и "ЛНР" не поддерживают 48%, поддерживают - 27%. Предоставление права местным советам оккупированных территорий создавать отряды народной милиции не поддерживают 43%, поддерживают - 27%. Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, включая российский контингент, не поддерживают 61%, поддерживают - 17%.

68% опрошенных считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% - противоположного мнения, 10% - не определились.

Опрос проводился 21-25 сентября среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Теги: #опрос #донбасс #рейтинг
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