Политика

11:58 02.10.2019

В новом законе о местном самоуправлении на Донбассе не должно быть безусловной амнистии для боевиков, заявил депутат от "Слуги народа"

2 мин читать
В новом законе о местном самоуправлении на Донбассе не должно быть безусловной амнистии для боевиков, заявил депутат от "Слуги народа"

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко пояснил необходимость принятия нового закона об особенностях местного самоуправления на Донбассе, который, в частности, не будет предусматривать безусловной амнистии участников незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины.

"Тот закон (об особенностях местного самоуправления – ИФ), который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, в нем есть положение о местной милиции, и так далее, и так далее – все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле. И этого не хочет наша фракция, этого не хочет президент Зеленский", - сказал Яременко, выступая в сессионном зале Рады в среду.

По его словам, у Украины есть свои условия для начала переговоров, в частности, обмен удерживаемыми лицами, разведение сил и прекращение огня, получение контроля над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти. "Именно эти красные линии – это, что будем отстаивать мы, депутаты партии "Слуга народа" тогда, когда действительно дело дойдет до наработки закона об особенностях местного самоуправления", - сказал парламентарий.

"Украинская дипломатия работает, работает для того, чтобы установить мир. Мир не дается простой ценой, российские танки стоят у нас на Донбассе и в Крыму, Россия может нам навязывать свою волю, но она никогда не заставить нас переступить через красные линии, о которых я сказал", - резюмировал Яременко.

Теги: #формула_штайнмайера #донбасс #слуга_народа #яременко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 02.10.2019
Письмом по "формуле Штайнмайера" Украина выполнила условия РФ для саммита в "нормандском формате" – нардеп Яременко

Письмом по "формуле Штайнмайера" Украина выполнила условия РФ для саммита в "нормандском формате" – нардеп Яременко

12:53 02.10.2019
"Формула Штайнмайера" может привести к дальнейшим усилиям для выполнения Минских соглашений, ожидают в ЕС

"Формула Штайнмайера" может привести к дальнейшим усилиям для выполнения Минских соглашений, ожидают в ЕС

12:49 02.10.2019
В Раде ждут главу МИД и начальника Генштаба

В Раде ждут главу МИД и начальника Генштаба

12:39 02.10.2019
Государственная позиция о последствиях согласия Украины на "формулу Штайнмайера" не прозвучала – Рахманин

Государственная позиция о последствиях согласия Украины на "формулу Штайнмайера" не прозвучала – Рахманин

12:29 02.10.2019
Нардеп Яременко не видит смысла в подготовке нового законопроекта о статусе Донбасса до саммита "нормандской четверки"

Нардеп Яременко не видит смысла в подготовке нового законопроекта о статусе Донбасса до саммита "нормандской четверки"

12:09 02.10.2019
Арахамия расценивает согласие на "формулу Штайнмайера" как технический шаг для перехода от "минского" к "нормандскому" формату

Арахамия расценивает согласие на "формулу Штайнмайера" как технический шаг для перехода от "минского" к "нормандскому" формату

12:08 02.10.2019
"Красная линия" для Украины – обеспечение безопасности на Донбассе до проведения выборов, заявляют в "Слуге народа"

"Красная линия" для Украины – обеспечение безопасности на Донбассе до проведения выборов, заявляют в "Слуге народа"

12:04 02.10.2019
Пресс-секретарь Кучмы обнародовала письмо о том, что Украина принимает текст по имплементации "формулы Штайнмайера" от 11 сентября

Пресс-секретарь Кучмы обнародовала письмо о том, что Украина принимает текст по имплементации "формулы Штайнмайера" от 11 сентября

11:57 02.10.2019
Зеленский на встрече с главами фракций Рады озвучил "красные линии" Украины в реализации "формулы Штайнмайера", сообщили в "Слуге народа"

Зеленский на встрече с главами фракций Рады озвучил "красные линии" Украины в реализации "формулы Штайнмайера", сообщили в "Слуге народа"

10:43 02.10.2019
Заседание Рады пока не началось, фракция "Слуга народа" проводит заседание в присутствии Зеленского

Заседание Рады пока не началось, фракция "Слуга народа" проводит заседание в присутствии Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Формула Штайнмайера" может привести к дальнейшим усилиям для выполнения Минских соглашений, ожидают в ЕС

Встреча глав "нормандской четверки" может пройти в октябре-ноябре или декабре – представитель Кабмина в Раде

Пресс-секретарь Кучмы обнародовала письмо о том, что Украина принимает текст по имплементации "формулы Штайнмайера" от 11 сентября

Зеленский на встрече с главами фракций Рады озвучил "красные линии" Украины в реализации "формулы Штайнмайера", сообщили в "Слуге народа"

"Евросолидарность" будет настаивать на приглашении Зеленского в Раду для пояснений по "формуле Штайнмайера"

ПОСЛЕДНЕЕ

Встреча глав "нормандской четверки" может пройти в октябре-ноябре или декабре – представитель Кабмина в Раде

"Евросолидарность" будет настаивать на приглашении Зеленского в Раду для пояснений по "формуле Штайнмайера"

В Минске 1 октября ничего не подписывали, предстоят переговоры и принятие законов Радой - Яременко

Глава МИД Словакии приветствует "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске

Американские конгрессмены обвинили госсекретаря в попытках воспрепятствовать расследованию "украинского дела"

Вакарчук ждет от президента четкого ответа, как Украина будет отстаивать свои интересы на встрече "нормандской четверки"

Глава МИД Германии приветствовал согласование "формулы Штайнмайера"

На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА