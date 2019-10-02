Политика

10:19 02.10.2019

В Минске 1 октября ничего не подписывали, предстоят переговоры и принятие законов Радой - Яременко

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В Минске 1 октября ничего не подписывали, предстоят переговоры и принятие законов Радой - Яременко

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко пояснил, что 1 октября в Минске не подписывали так называемую "формулу Штайнмайера", а представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо о том, то Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств "нормандского формата" в Минске 1 сентября.

"Нюансы - вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года. Содержание формулировки неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины Пристайко - говорится о порядке применения решений "об особенностях…" до местных выборов в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после", - написал Яременко на своей странице в Фейсбуке в среду.

Остальное, по его словам, - "предмет для переговоров", результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада, "что дает обществу возможность контроля за тем, что происходит".

Яременко также подчеркнул, что "Украина движется в направлении прекращения кровопролития на Донбассе", не уступая ничего принципиального - ни территориальной целостности, ни суверенитета, ни даже права по-своему трактовать Минские договоренности.

Теги: #формула_штайнмайера #слуга_народа #яременко
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