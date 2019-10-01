В Минске во вторник обсудили следующий этап освобождения украинских заложников - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске во вторник обсудили вопрос освобождения украинских заложников.

"Сегодня состоялось заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Обсуждался вопрос относительно следующего этапа освобождения наших пленных. Ждём все этого. Для нас возвращение украинских граждан - это приоритет. И для меня лично. Я думаю, для каждого украинца", - сказал Зеленский на брифинге во вторник в Киеве.

Он отметил, что в понедельник исполнилось 30 лет журналисту Асееву, который более двух лет находится в тюрьме на оккупированной части Донецкой области.

"Мы прилагаем максимальные усилия для его освобождения и возвращения, и для возвращения всех граждан Украины", - сказал президент.

Между тем на вопрос журналиста касательно подписания "формулы Штайнмайера", который последовал после спича главы государства, Зеленский сделал замечание: "Вас только это (интересует - ИФ)? А когда вернутся наши ребята? Это не так важно?"