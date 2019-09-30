Политика

19:04 30.09.2019

Зеленский: Украина не выполняет ничьих команд, наши правоохранители расследуют много важных дел

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Зеленский: Украина не выполняет ничьих команд, наши правоохранители расследуют много важных дел

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина является независимой страной и ее правоохранительные органы будут расследовать все важные дела, но не по чьей-то команде.

Так он сказал журналистам в понедельник на учениях МВД в Киевской области, отвечая на вопрос относительно дела по компании Burisma ("Бурисма"), к которой имел отношение Хантер Байден, сын вице-президента США Джозефа Байдена.

"Я могу это ещё раз повторить. Понимаю, что это сегодня в СМИ такая "информационная бомба", но хочу всем напомнить, что у нас много важных уголовных дел, как внутри страны, так и международных. Я уже говорил, что мы открыты, готовы расследовать. И я тут ни при чем. Наши правоохранительные органы готовы расследовать любое дело, если там нарушался закон", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина независимая страна и "не выполняет никаких команд". "У нас команда одна - служить Украине", - заявил президент.

Зеленский указал, что у него было два разговора с президентом США Дональдом Трампом, первый - после победы на выборах президента Украины, и второй состоялся 25 июля.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина публиковать со своей стороны стенограмму его разговора с Трампом, Зеленский сказал: "Мне кажется, мы с вами находимся на высоком уровне, на котором этого не нужно делать. До президентства я никогда не был дипломатом, но таких разговоров у меня уже было много, и будет ещё много, и есть некоторые тонкости, некоторые вещи, которые, мне кажется, неправильно даже обнародовать. Но вы видите, секретов нет, ну опубликовали - и опубликовали, это их дело", - считает он.

Теги: #президент #burisma
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