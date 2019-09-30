Политика

17:08 30.09.2019

Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

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Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

"Уволить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в тексте указа №724 / 2019 на сайте главы Украинского государства.

Как сообщалось, 27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке.

"Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит его после возвращения в Киев", - сообщил Офис президента Украины в соцсетях.

Позднее Данилюк написал в Facebook: "Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента".

Зеленский назначил своего советника Данилюка секретарем СНБО в конце мая текущего года.

Данилюк - с 17 июля 2014 года - постоянный представитель пятого президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров Украины. С 25 сентября 2015 года - заместитель главы администрации президента Порошенко.

В апреле 2016 года был назначен на должность министра финансов Украины. В июне 2018 года был уволен.

Теги: #снбо #зеленский #кадры #данилюк
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